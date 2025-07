Tainá Castro, esposa de Éder Militão, afirma que foi hostilizada em hotel nos EUA

Dessa forma, a influencer usou as redes sociais para contar sobre as situações que sofreu no local e que deixou o hotel por não se sentir acolhida.

A hospedagem de Tainá Castro , esposa de Éder Militão, nos Estados Unidos não foi nada amistosa. No país para acompanhar o jogador do Real Madrid no Mundial de Clubes, ela relatou que foi hostilizada em um hotel em Palm Beach, na Flórida.

“Vou sair do hotel e pedir reembolso do meu quarto porque não estou me sentindo mais à vontade. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas o acúmulo de situações me deixaram desconfortável. Desde o dia em que entrei, as pessoas me olham com olhar de julgamento. Não sei se é porque eu sou latina”, disse.

Ela contou, portanto, que as coisas começaram a ficar complicadas no check-in, após receber a sugestão de não ir sozinha realizar o procedimento.

“O moço que está trabalhando para mim, me acompanhou até o check-in… E eu: ‘Não, pode deixar que eu resolvo’. Ele falou: ‘Tainá, as pessoas aqui são diferentes e você é diferente delas. Então, é melhor eu ir com você porque você pode passar por situações complicadas’. Aí que algumas situações começaram a ficar mais complicadas”, contou.