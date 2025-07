Palmeiras prepara retorno após o Mundial de Clubes, e Abel terá problemas

O Palmeiras já voltou dos Estados Unidos após disputar o Mundial de Clubes e agora foca na sequência da temporada, que inclui o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. A reapresentação do elenco acontece nesta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda, em São Paulo.

O caso de Paulinho chama mais atenção. O atacante passará por uma cirurgia na perna na próxima semana e ficará fora do restante da temporada. Ele já havia chegado do Atlético com uma lesão, passou por cirurgia, estreou em março pelo time paulista, mas viajou ao Mundial sem estar 100%. Agora, precisará de um novo procedimento. O departamento médico optou por uma nova operação com fixação do osso, usando um implante de enxerto ósseo.

Murilo sofreu uma lesão muscular e não joga desde a partida contra o Inter Miami, ainda na fase de grupos do Mundial. Por isso, ficou fora dos confrontos contra o Botafogo (oitavas) e o Chelsea (quartas de final). Já Ramón Sosa, anunciado na quarta-feira, chega para atuar na mesma posição de Paulinho.

Elenco do Palmeiras:

Goleiros: Weverton, Lomba e Mateus