Palmeiras negocia Crias da Academia e vende dupla para o futebol português

Garcia e Pedro Lima são vendidos em definitivo, e goleiro Kaique é emprestado; em contrapartida, clube renova com Aranha, do time sub-20

O Palmeiras movimentou seu elenco com a saída de três Crias da Academia. O clube negociou o lateral Garcia e o meia Pedro Lima em definitivo para Portugal. Além deles, o goleiro Kaique foi novamente emprestado para o futebol português. Em contrapartida, a diretoria anunciou nesta quinta-feira (10) a renovação de contrato com o goleiro Aranha, destaque da equipe sub-20.

“Foram 10 anos vestindo suas cores… com você realizei sonhos… a gratidão será eterna, te desejo todo o sucesso desse mundo e espero um dia poder te reencontrar”, escreveu o meio-campista.

A situação dos goleiros da base, ademais, também teve importantes novidades. Primeiramente, o clube acertou um novo empréstimo para o goleiro Kaique. Com Weverton e Marcelo Lomba no time principal, ele defenderá o Nacional, de Portugal. Antes do empréstimo, contudo, o Palmeiras estendeu seu contrato, mostrando que ainda aposta no atleta.

Por outro lado, o clube garantiu a permanência de outra jovem promessa da posição. O goleiro Aranha, destaque do time sub-20, assinou um novo e longo vínculo. Seu novo contrato com o Verdão, agora, é válido até junho de 2029.

“É motivo de muita felicidade. Estou no maior clube do país, sempre foi um sonho estar aqui. Poder estender meu contrato com o Maior Campeão do Brasil é uma alegria imensa”, afirmou o jovem.