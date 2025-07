Novo reforço do Palmeiras já esteve na mira de outros clubes brasileiros

o atacante Ramón Sosa foi apresentado como o primeiro reforço do Palmeiras nesta última quarta-feira (09). O paraguaio de 25 anos chega do Nottingham Forest, mas já teve a atenção de clubes brasileiros quando dava os seus primeiros passos no futebol profissional.

Sosa teve sua primeira oportunidade no River Plate do Paraguai, clube em que fez base, em 2020. Após fazer uma boa temporada, foi para o Olimpia, em janeiro de 2021. No Decano também se destacou e passou a chamar a atenção do resto do continente.