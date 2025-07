Juventude abre conversas com o Inter para contratar Ivan por empréstimo

Já o camisa 1 finalizou sua recuperação depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura em um dos dedos da mão esquerda. Caso o uruguaio volte a ser titular no compromisso seguinte do Internacional, há o risco de Ivan sequer ficar como opção no banco de reservas.

O Juventude iniciou negociações com o Inter para contratar o goleiro Ivan por empréstimo até o final da temporada. As conversas estão em fase inicial, mas o Jaconero pretende incluir uma opção de compra no vínculo. O retorno de Rochet pode ser essencial para o arqueiro aceitar uma saída do Colorado, afinal sua prioridade é atuar com mais frequência e retomar espaço em sua carreira.

Passagem tímida pelo Inter

O Inter contratou Ivan em definitivo no começo de 2024 após outro momento em que Rochet se lesionou, também uma fratura, mas dessa vez na costela. Com isso, o camisa 12 teria uma sequência como titular. No entanto, sofreu uma grave contusão no joelho direito na estreia da equipe na temporada passada.

Desta forma, precisou de dez meses para finalizar o tratamento e retomar suas condições de atuar. No mesmo período, houve a ascensão de Anthoni. Rochet teve novo período machucado durante a pré-temporada deste ano e havia a expectativa de uma disputa pela titularidade entre Ivan e o camisa 24. Anthoni teve uma vitória inicial e ficou com a posição. Posteriormente, o goleiro revelado nas categorias de base do Inter aproveitou as oportunidades e se consolidou como o dono da posição naquele período com as atuações seguras.

Com o eventual retorno do goleiro uruguaio, Anthoni se credencia como reserva imediato. O Colorado está em sua última semana de intertemporada antes de retornar aos compromissos. Ainda serão mais dois dias de preparação para o duelo contra o Vitória, no próximo sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

