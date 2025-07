Imprensa espanhola detona Vini Jr em vexame: ‘Irreconhecível’

“Um ou outro lampejo sem perigo real, e só. Correu bastante, mas sem ameaçar, e cometeu muitos erros (…) Está pedindo um banco, e Xabi (Alonso) entendeu isso ao sacá-lo já na primeira leva de substituições, aos 64 minutos. E não é só questão de sair do time titular, ele precisa começar no banco. Irreconhecível há meses. Acumula passes errados, decisões ruins, perdas de posse”, disse o “Marca”.

Ninguém escapou das críticas após o vexame do Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes. Afinal, o time merengue perdeu para o PSG por 4 a 0 , nesta quarta-feira (9), e se despediu da competição. Um dos principais alvos da imprensa espanhola foi Vini Jr. O atacante brasileiro recebeu duras críticas, incluindo pedidos para ficar no banco de reservas.

Já o “AS”, por sua vez, seguiu uma linha de raciocínio semelhante ao “Marca”, citando, inclusive, que o brasileiro errou muitas jogadas. Contudo, o jornal pontuou que Vini não conseguiu nem insistir, independente do acerto, algo que é sua marca desde que chegou ao Real Madrid.

“Muito longe de si mesmo. Desconectado do jogo. Tentou fazer alguma jogada esporádica, sem precisão. Se havia algo que caracterizava Vini, era sua insistência — a capacidade de repetir esforços, de tentar, independentemente do acerto. E contra o PSG, ele não teve nem uma coisa nem outra. Atuação muito fraca no Mundial. O dia contra o Salzburg foi um oásis. O resto, um deserto”, afirmou.

O Real Madrid teve muitas dificuldades diante do PSG. Dessa forma, foi dominado e perdeu por 4 a 0. Com isso, encerrou a temporada com o seu pior desempenho defensivo na história, com 84 gols sofridos, incluindo goleadas marcantes como para o Barcelona.

