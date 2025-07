Henderson rescinde com Ajax e pode voltar à Premier League

Henderson havia assinado com o Ajax em janeiro de 2024, com vínculo até junho de 2026. Mas, por iniciativa própria, pediu para deixar o clube um ano antes do fim do contrato. Dessa maneira, o pedido foi aceito.

Durante sua passagem, ele foi capitão da equipe e disputou 57 partidas por todas as competições.

O jogador voltou a Liverpool nos últimos dias, logo após a morte trágica de Diogo Jota e de seu irmão, André Silva. Henderson e Jota foram companheiros nos tempos de Liverpool. Em respeito ao momento, o volante preferiu não dar detalhes sobre os motivos do desligamento nem sobre seus próximos passos. Porém, segundo informações da imprensa inglesa, o volante pode voltar ao Sunderland, clube que o revelou para o futebol.

Jordan Henderson is leaving Ajax. The club has cooperated with the player’s request to terminate the current employment contract. The Englishman’s contract with Ajax ran until June 30, 2026, but now ends immediately.