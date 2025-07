Endrick volta a sentir lesão na coxa e preocupa o Real Madrid

O Real Madrid tem mais um motivo para lamentar após sua participação no Mundial de Clubes. O atacante Endrick, surpreendentemente, voltou a sentir uma lesão no músculo da coxa direita. O jogador, que estava nos Estados Unidos com o grupo, teve uma recaída. Ele, portanto, fará novos exames em Madri para saber a gravidade do problema. A notícia, aliás, chega logo após a goleada de 4 a 0 sofrida para o PSG.

O jovem de 18 anos, na verdade, luta contra este mesmo problema há algum tempo. A lesão original aconteceu no último jogo do Campeonato Espanhol, no dia 18 de maio, contra o Sevilla. Por causa dela, Endrick não disputou nenhuma partida oficial no Mundial de Clubes. Além disso, ele também ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira.