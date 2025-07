Dorival mexe na defesa e aponta substituto de Yuri Alberto no Corinthians

Técnico usou o período sem jogos por conta do Mundial de Clubes para testar mudanças no Timão para a retomada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deve ter mudanças na escalação para o duelo contra o RB Bragantino no domingo, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Afinal, após um raro período de treinamentos por conta do Mundial de Clubes, Dorival Júnior pôde testar variações táticas e alterações no time para a retomada dos jogos. O comandante não poderá contar com Yuri Alberto, que segue em recuperação de lesão em uma das vértebras da coluna, na região lombar. Aliás, o artilheiro corintiano está em transição do departamento médico para o gramado. Porém, ainda não foi liberado para atividades de impacto com o restante do plantel.

Sem o artilheiro, Dorival Júnior deve optar por Ángel Romero. O paraguaio é o favorito para fazer dupla de ataque com Memphis Depay. Dorival faz mudanças no sistema defensivo do Corinthians Na atividade desta quinta-feira (10), o treinador realizou um trabalho tático, armando a equipe no esquema 4-4-2. As novidades não ficaram apenas no setor ofensivo. Afinal, Dorival escalou Matheus Bidu na vaga de Angileri na lateral esquerda, enquanto Cacá esteve ao lado de Gustavo Henrique – recuperado de lesão – no miolo da zaga. Na proteção à defesa, o técnico colocou Maycon, com José Martínez e Carrillo mais pelos lados. Adiantado e com a missão de municiar o ataque, Garro tinha mais liberdade para criar e se movimentar. Em alguns momentos, Raniele também ganhou sua chance na atividade. Ao que tudo indica, o Corinthians deve enfrentar o RB Bragantino com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Memphis Depay.