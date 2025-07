Courtois, do Real Madrid, reclama com Laliga por não adiar estreia em torneio

O goleiro Thibaut Courtois deixou clara sua bronca com Javier Tebas, presidente de LaLiga, por negar o adiamento da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O confronto está marcado para 40 dias após a eliminação e o encerramento da participação do time merengue no Mundial de Clubes.

Considerado um dos líderes do elenco, o goleiro belga defendeu seus companheiros e cobrou um período maior de descanso. Aliás, o duelo contra o Osasuna está agendado para o dia 19 de agosto. Dessa maneira, Courtois criticou especialmente a postura do presidente da liga, que se posicionou contra o torneio de clubes disputado nos Estados Unidos.