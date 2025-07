Com facilitação do River Plate, São Paulo se aproxima da contratação de Tapia

Atacante de 23 anos agrada a Hernán Crespo no Tricolor e está sem espaço no time argentino. Assim, deve chegar ao time do Morumbis

Com isso, o São Paulo deve confirmar a chegada de Tapia por um ano e meio, com contrato até o fim de 2026. O acordo ainda prevê uma opção de compra com valor fixado para uma futura negociação definitiva.

A diretoria do São Paulo avançou na negociação pelo atacante chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. Por causa do limite de estrangeiros imposto pela AFA (Associação de Futebol da Argentina), o clube argentino mostrou-se disposto a liberar o jogador por empréstimo ao Tricolor.

Tapia chega para disputar posição no time comandado por Hernán Crespo. Atualmente, o elenco conta com André Silva como principal opção no ataque, já que Calleri está fora da temporada por lesão. Além disso, Dinenno chegou do Cruzeiro e estreou antes da pausa para o Mundial de Clubes.

A situação para o São Paulo ficou mais favorável, pois a AFA permite que cada equipe do Campeonato Argentino tenha apenas seis estrangeiros no elenco. Mesmo sendo relacionado para os jogos do River, Tapia perdeu espaço e agora busca uma nova oportunidade como titular no futebol brasileiro.

Antes de chegar ao River Plate, o atacante destacou-se pela Universidad Católica, do Chile. Em 2024, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências. Também defendeu a seleção chilena no torneio pré-olímpico sub-20, com um gol e uma assistência. No entanto, não conseguiu repetir as boas atuações no clube argentino.