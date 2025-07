Ceará vence Sport nos pênaltis e avança para as semifinais da Copa do Nordeste

O Ceará garantiu a última vaga para as semifinais da Copa do Nordeste. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o Vozão eliminou o Sport por 4 a 2 nos pênaltis, em plena Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (9). O jogo marcou a reestreia do treinador Daniel Paulista pelo Leão, que segue sem vencer há mais de 100 dias. Na briga por uma vaga na decisão, o Alvinegro encara o Bahia.

No fim de semana, as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (13), o Ceará faz o clássico contra o Fortaleza, no Castelão. Já no dia seguinte, o Sport, lanterna da competição, encara o Juventude, em Caxias do Sul, em duelo direto na zona de rebaixamento.