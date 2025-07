Atlético Mineiro assina pré-contrato com Gabriel Veneno, joia da base

Gabriel Veneno, principal destaque das categorias de base doAtlético Mineiro, assinou um pré-contrato profissional com o clube. O jogador de 15 anos vai ter um vínculo com o Galo por três temporadas.

Como ele ainda não tem 16 anos – idade permitida para assinar um vínculo profissional -, as partes envolvidas optaram por um pré-contrato para ter mais segurança na negociação. Gabriel completa 16 anos no próximo dia 16 de julho, no entanto, ele vai estar à disposição da Seleção Brasileira sub-17 justamente entre os dias 16 e 27 de julho.