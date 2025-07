Atacante do PSG, sobre Botafogo: ‘Mais intensos que nós’

Gonçalo Ramos admite superioridade do Glorioso e mudança de chave a partir da derrota na fase de grupos do Mundial de Clubes

O Super Mundial de Clubes está chegando ao fim. No entanto, algumas marcas ficam para sempre. Uma delas é a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1 a 0, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B da competição. Afinal, o último campeão da Libertadores a vencer um campeão europeu tinha sido em 2012, com o Corinthians repetindo o mesmo placar sobre o Chelsea, no Japão. Assim, o próprio PSG, um dos finalistas desta edição, reconhece o feito do Mais Tradicional.