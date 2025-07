Andrés Sanchez admite uso de cartão do Corinthians em gastos pessoais

Andrés Sanchez se confundiu por ter cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo clube. Além disso, o ex-presidente alega não ter sido avisado pelo departamento financeiro do clube na época para efetuar o reembolso.

Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians , admitiu ter utilizado cartão de crédito do clube para pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato, em 2020. Ele, entretanto, prometeu reembolsar os cofres alvinegros nos próximos dias. A informação incial foi do “Meu Timão”.

Os pagamentos são referentes a um passeio de barco, hospedagem em hotel e refeição em restaurante, totalizando R$ 9.416. A fatura do cartão de crédito da presidência do Corinthians teve divulgação no mês passado. No documento constam três compras no fim do ano em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, onde Andrés costuma passar réveillon.

Depois de deixar a presidência, Andrés Sanchez continuou atuante na política e nos bastidores do Parque São Jorge. Atualmente, ele é conselheiro vitalício do Corinthians e membro do Conselho de Orientação (Cori), outra pasta fiscalizadora do CD.

Nota de Andrés Sanchez

“Fala Fiel.

Logo que chegou a mim informação de suposta fatura com gastos pessoais meus não ressarcidos ao clube, da ordem de R$ 10 mil, solicitei que apurassem a veracidade dos fatos.