Al-Rayyan formaliza proposta salarial ‘irrecusável’ a Gregore, do Botafogo

O Botafogo pode perder um dos seus maiores emblemas nos próximos dias. Afinal, o Al-Rayyan, do técnico português Artur Jorge, avançou para ficar com o volante Gregore, lançou uma proposta salarial “irrecusável” pelo jogador e deve pagar a multa rescisória do cabeça de área. A tendência, assim, é o pitbull não vestir mais a camisa alvinegra e reforçar o clube do Qatar.

O Al-Rayyan tem interesse no volante desde o início do ano, quando Artur Jorge, ex-Botafogo, tentou levá-lo embora. Naquela época, no entanto, John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra, recusou a oferta. Agora, o clube do Oriente Médio aumentou a cifra e, enfim, se aproximou de Gregore, jogador campeão da Libertadores e do Brasileirão, pelo Glorioso, com o treinador bracarense.

No contrato de Gregore com o Botafogo, renovado em abril, há, aliás, uma cláusula de venda obrigatória. O Glorioso terá que liberá-lo cheguem propostas do exterior acima de US$ 8 milhões (R$ 46,8 milhões) no meio de 2025 e US$ 6 milhões (R$ 35,1 milhões) ao fim desta temporada.

Além de Gregore, o Botafogo perdeu recentemente o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair, ambos negociados como Nottingham Forest, da Primeira Divisão da Inglaterra. O volante chegou ao clube da Estrela Solitária em fevereiro do ano passado.

