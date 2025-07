Wesley se acerta com a Roma e pode deixar o Flamengo

Wesley está muito perto de deixar o Flamengo . O lateral-direito já acertou salário e os termos para um contrato de cinco anos com a Roma, nesta terça-feira (9). Agora, os italianos vão formalizar a proposta e abrir negociação com o Rubro-Negro para concretizar a transação. A informação é do “ge”.

Wesley e staff esperavam uma proposta de um clube da Premier League, competição da Inglaterra. Além disso, os agentes também gostariam uma proposta do Campeonato Espanhol. No entanto, o clube italiano chegou mais forte para finalizar a contratação.

No ano passado, Wesley quase foi para o Atalanta, também da Itália, por 20 milhões de euros (R$ 120 milhões na cotação da época). Porém, o clube italiano desistiu do acordo de última hora. Neste ano, o Fla recusou as seguintes propostas: 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) do Aston Villa, da Inglaterra; 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) do Milan, da Itália; 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) do Zenit, da Rússia.

Wesley disputou 133 jogos: 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou três gols com a camisa do Flamengo e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa (2025) e Carioca (2024 e 2025).