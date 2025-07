Vítimas caem em golpe com imagem de Renato Gaúcho e Thiago Silva, do Fluminense

Golpistas prepararam o conteúdo durante a participação tricolor no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos / Crédito: Jogada 10

Anúncios veiculados nas plataformas da Meta vêm utilizando imagens falsas do técnico Renato Gaúcho e do zagueiro Thiago Silva para promover um golpe digital. As peças fraudulentas simulavam uma suposta campanha de doação de camisas oficiais do Fluminense, lançadas na internet na segunda-feira (07), em meio à expectativa pelo confronto entre o clube carioca e o Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes. O material contém gravações adulteradas por inteligência artificial, que imitam declarações dos dois ídolos tricolores. A mensagem diz: “Estou passando para avisar que estamos distribuindo camisas oficiais totalmente de graça. […] Clica em saiba mais, responda o quiz agora e garanta seu presente do Fluzão”. A estratégia da fraude, além de explorar nomes reconhecidos, ainda se apoia no engajamento gerado pela partida de repercussão internacional.

Ao clicarem nos links incorporados à falsa campanha, usuários são redirecionados para uma página que simula um jogo de perguntas sobre o torneio. Em seguida, recebem informações sobre a disponibilidade de quatro camisas do clube, que estariam "gratuitamente" acessíveis mediante pagamento de frete. Com valores entre R$29,87 e R$42,81, a cobrança ocorre exclusivamente por PIX — direcionada à intermediadora de pagamento sem identificação pública do destinatário. As publicações enganosas aparecem para os usuários de acordo com segmentações personalizadas de idade, interesse, localização e gênero. Todas passaram por rastreamento na Biblioteca de Anúncios da Meta, ferramenta que armazena propagandas pagas dentro das redes Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Vídeos extraídos de postagens do Fluminense A montagem criminosa se iniciou a partir de conteúdos reais, mas divulgados em outros contextos. A gravação com Portaluppi, por exemplo, foi publicada no dia 11 de junho, no TikTok oficial do clube, em que o técnico elogiava o atacante Soteldo. "Um privilégio trabalhar de novo com ele. Tenho certeza que já já ele vai cair nas graças da torcida", disse na publicação em questão. Já o vídeo com Thiago Silva, publicado em 16 de junho no Instagram do clube e do Maracanã, falava sobre as comemorações pelos 75 anos do estádio. "Fico muito feliz em ter feito parte um pouco dessa história", celebrou no registro.

Para comprovar a fraude, a equipe do Fato ou Fake, do g1, extraiu os áudios manipulados e os submeteu à análise da plataforma Hiya, especializada na detecção de vozes artificiais. O conteúdo referente a Renato teve pontuação de dois na escala de autenticidade, enquanto o de Thiago atingiu 14 — ambos considerados deepfakes com altíssimo nível de distorção artificial. Tricolor aciona setor jurídico O clube das Laranjeiras confirmou a falsidade dos vídeos divulgados e informou que já acionou seu departamento jurídico para tratar do caso. O Tricolor também revelou ter tomado conhecimento de outro golpe semelhante, que envolveu vídeo gerado por IA com imagem do goleiro Fábio. Procurada para comentar o caso, a assessoria da Meta emitiu uma nota padrão: “Atividades que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas em nossas plataformas. Estamos sempre aprimorando a nossa tecnologia para combater atividades suspeitas. Também recomendamos que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que acreditem ir contra os Padrões da Comunidade do Facebook, das Diretrizes da Comunidade do Instagram e os Padrões de Publicidade da Meta através dos próprios aplicativos”.