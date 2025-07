Tottenham acerta com estrela de rival londrino

Atacante deixa o West Ham e vai assinar por seis temporadas com os Spurs em negócio de 64 milhões de euros

O Tottenham chegou a um acordo com o West Ham para contratar Mohammed Kudus. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o negócio foi fechado por 64 milhões de euros, após uma primeira oferta de 60 milhões de euros (R$ 110 milhões) ter sido recusada. Dessa maneira, o atacante ganês, de 24 anos, vai assinar contrato por seis temporadas.

LEIA MAIS: Arsenal faz proposta ao Chelsea por Noni Madueke