Sport x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em realidades opostas, Leão e Vozão se enfrentam em clássico de vida ou morte que testa a boa fase de um contra a urgência do outro

Um dos clássicos mais tradicionais da região define, nesta quarta-feira (9), outra vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Sport e Ceará se enfrentam em um duelo único e eliminatório, colocando frente a frente duas das maiores torcidas do Nordeste. O jogo vai ocorrer na Ilha do Retiro às 21h30.

A Voz do Esporte acompanha o clássico, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede está pronto para narrar o embate. Ele contará com o suporte de Deyvid Xavier nos comentários, além de Raphael Almeida nas reportagens.