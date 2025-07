Sosa revela papel de Gómez para fechar com o Palmeiras: ‘Me convenceu’

Atacante paraguaio elogiou estrutura do clube e revelou conversas com zagueiro antes de acertar a transferência / Crédito: Jogada 10

Novo reforço para o restante da temporada, o paraguaio Ramón Sosa revelou uma ajuda de seu compatriota, Gustavo Gómez, para fechar com o Palmeiras. Os dois são constantemente convocados para a seleção de seu país, pela qual o zagueiro também é capitão. De acordo com o reforço, o defensor conseguiu ser muito convincente ao falar do clube.

Sempre converso com o Gustavo Gómez. Ele me falou muito sobre como é o clube, sobre as pessoas que trabalham aqui, os jogadores. Ele ajudou na minha decisão de vir para cá e, agora que estou aqui, pude ver como é um clube incrível. Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim", disse Sosa ao site do Palmeiras. Além disso, o atacante também comentou sobre como é o seu estilo de jogo. Ramón Sosa chama a atenção pela velocidade, aceleração, drible e capacidade de mudança de ritmo. "Jogo por fora, gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Gosto de marcar gols ou dar assistências aos meus companheiros. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar", completou o jogador. A diretoria do Palmeiras vai pagar cerca de 14 milhões de euros (R$ 89,5 milhões) para tirar o jogador do clube inglês, sendo 12,5 milhões de euros (R$ 80,3 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.