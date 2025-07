Sem Textor, Lyon tem recurso aceito e evita rebaixamento no Campeonato Francês

O Lyon teve uma notícia positiva para a nova temporada europeia. Afinal, em audiência da decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), o clube teve recurso aceito e permanecerá na primeira divisão do Campeonato Francês.

Vale lembrar que em junho, a DNCG puniu o clube com o rebaixamento em virtude da má gestão financeira. Na ocasião, John Textor, do Grupo Eagle, o mesmo do Botafogo, optou por renunciar à presidência.