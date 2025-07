Santos x Desportiva Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe fará partida de preparação visando o retorno das atividades e do Campeonato Brasileiro, contra time Capixaba

O Santos fará uma partida de preparação para o restante da temporada contra a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (10/7), às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pela Vitória Cup. A partida serve para que Cleber Xavier possa montar o time de olho no retorno do Brasileirão.

Como chega o Santos

A principal novidade no Peixe deve ser Neymar. Afinal, o camisa 10 participou normalmente do treinamento e esteve entre os titulares, assim como Souza na lateral esquerda, Escobar na direita e Tomás Rincón no meio-campo, junto de Zé Rafael. Em contrapartida, Benjamín Rollheiser e João Schmidt, suspensos contra o Flamengo devido ao terceiro cartão amarelo, e Igor Vinicius, lateral-direito recém-contratado, treinaram entre os reservas.