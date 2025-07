Santos recebe consulta do RB Bragantino por JP Chermont

Jogador perdeu espaço antes da pausa, mas comissão técnica vê JP Chermont como ativo importante do elenco

O RB Bragantino fez uma consulta para saber a situação do lateral-direito JP Chermont, do Santos. O jogador perdeu espaço com o técnico Cleber Xavier antes da pausa para o Mundial de Clubes e viu a concorrência aumentar nos últimos dias. Assim, o Massa Bruta demonstrou interesse no atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contudo, o que houve até o momento foi apenas uma sondagem. O RB Bragantino não enviou nenhuma proposta oficial ao Santos, que também não tem intenção de vender o jogador para uma outra equipe do Brasil. O Peixe entende que poderia reforçar um concorrente no Campeonato Brasileiro e não demonstrou muito interesse em abrir conversas com o Massa Bruta.

Dentro do clube, inclusive, há um planejamento para recuperar neste reinício de temporada alguns atletas em baixa, como o caso do próprio JP Chermont. O Santos entende que o lateral é um dos grandes ativos do elenco, por conta de sua idade, e acredita que pode vendê-lo para a Europa.

Aliás, o Benfica tem cláusula de preferência para comprar o jogador, em caso de ofertas de outros clubes pelo lateral-direito. Caso chegue uma oferta pelo atleta, o clube português precisa ser avisado para tentar igualar ou superar a proposta.

Em 2025, o lateral de 19 anos entrou em campo 15 vezes e deu uma assistência. Ele não joga pelo Santos desde maio, quando atuou na reta final do duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Nos últimos dias, o Peixe anunciou a chegada de Igor Vinícius para o setor, aumentando a concorrência para JP Chermont.