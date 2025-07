Perfil multifacetado e figura presente: quem é Ana Galocha, esposa do técnico do Botafogo

A espanhola tem se destacado como grande incentivadora do novo desafio profissional de Davide Ancelotti, à frente do Alvinegro

Natural de Madri, Ana trilhou caminhos distintos na arte e na música, enquanto encarava realidades duras. Chegou, por exemplo, a passar por momentos de fome e instabilidade financeira. Essa vivência moldou a personalidade forte que hoje se destaca tanto nas redes sociais quanto na cena artística, onde atua com liberdade estética e forte identidade visual.

A chegada de Davide Ancelotti ao Botafogo também introduziu ao cenário brasileiro o nome de Ana Galocha, esposa do treinador e nova figura de destaque extracampo. Artista plástica, DJ e atriz, a espanhola desperta atenção não apenas por acompanhar o técnico em sua nova fase no futebol sul-americano, mas principalmente por sua trajetória pessoal e perfil multifacetado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo que sua atuação não se relacione diretamente ao futebol, Ana Galocha se apresenta como presença constante e relevante ao lado do novo treinador alvinegro.

Envolvimento com a nova etapa

Ana fez questão de registrar publicamente seu apoio ao novo desafio profissional de Davide em suas redes sociais. “Vamos ao Brasil. Você vai se sair muito bem. Nós que te conhecemos não temos dúvida nenhuma”, escreveu.

A influência de Ana não se restringe ao ambiente familiar. Ainda em 2018, durante o período em que Davide estava sem clube e frequentava Sevilha para visitá-la, uma ida ao estádio ao lado do sogro resultou em uma observação que mudaria o destino de um dos atuais titulares do PSG. Isso porque ele se impressionou com o desempenho de Fabián Ruiz em um jogo contra o Real Betis.

O interesse e curiosidade no jogador cresceram, e a insistência levou à contratação do atleta pelo Napoli. O acordo ocorreu quando Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe e Davide integrava a comissão técnica.