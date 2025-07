Os pontos que pesaram para permanência de Boto no Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo , José Boto ficou perto de deixar o clube após o veto do presidente Bap na contratação do irlandês Mikey Johnston. No entanto, o mandatário do Flamengo e o principal nome do departamento de futebol tivera um conversa na última terça-feira, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A reunião, aliás, foi produtiva para aparar as arestas. A informação foi publicada inicialmente pela “Coluna do Fla”.

No encontro, cada um passou sua visão da situação. Bap, porém, decidiu manter José Boto no cargo por acreditar na boa gestão diária do departamento de futebol. As contratações discretas de Danilo e Jorginho, mesmo com forte mercado na Europa. Além disso, o português tem atitude correta em sua postura com relação ao comprometimento interno.

O presidente também valorizou o prestígio internacional que Boto ajuda a construir para o Flamengo. Além disso, existe um grande alinhamento de Boto com a política de rigor econômico da gestão Bap. Os valores totais para poder contratar nesta janela de transferência, portanto, podem girar então entre 30 e 40 milhões de euros em uma estimativa inicial.

Na reunião, Boto e Bap também pretendem renovar contratos importantes em breve. Entre eles, o do técnico Filipe Luís, que tem vínculo termina no final deste ano. O clube pretende oficializar a renovação nas próximas semanas para garantir a continuidade do trabalho.

As polêmicas de José Boto

O trabalho de José Boto passou a ser questionado após a polêmica envolvendo a tentativa de contratação do atacante Michael Johnston, vetada por Bap, o que expôs o momento de maior desgaste. Além disso, nas redes sociais surgiram supostas conversas de José Boto relacionadas ao planejamento do Flamengo. Nessas mensagens, o diretor menciou a possibilidade de vender Pedro caso recebesse uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 96 milhões).