Os desafios e quebra-cabeças que Davide Ancelotti encontrará no Botafogo

Jogada10 enumera situações com as quais o treinador italiano, em início de carreira, vai se deparar em seus primeiros dias no Mais Tradicional

Com sobrenome de peso e experiência em grandes ligas da Europa, Davide Ancelotti desembarcou, nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, para deixar de ser auxiliar e iniciar a carreira de treinador profissional no Botafogo. Com apenas 35 anos, além de superar a pressão de trabalhar em um gigante que detém os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores, o filho de Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, terá que desatar alguns nós e resolver quebra-cabeças do elenco alvinegro antes de, enfim, estrear . O Jogada10 lista, na sequência, algumas situações com as quais o italiano vai se deparar no dia a dia do Mais Tradicional.

Saídas recentes e uma janela prestes a abrir

Os últimos dias foram de despedidas no Botafogo. Conforme previsto, após o Mundial de Clubes, o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair assinaram com o Nottingham Forest (ING). O atacante Elias, que não viajou para os Estados Unidos, vai para o Santa Clara, de Portugal. O goleiro John, o lateral-esquerdo Cuiabano, o volante Gregore e o meia-atacante Savarino são sempre assediados. E, por fim, o centroavante Rwan conta com o interesse do mundo árabe. Em contrapartida, a janela abre na quinta-feira (10). Davide Ancelotti terá, portanto, pouco tempo para mapear o plantel, observar as carências, debater com o scout nomes para reforçar a equipe e remontar o plantel.

Estaca zero no Botafogo

Apesar de acompanhar o pai no Bayern de Munique, Everton, Napoli e Real Madrid, Davide ainda não conhece o grupo do Botafogo e tampouco as ciladas do futebol brasileiro. Necessitará, portanto, de tempo de adaptação, algo que Renato Paiva ou outro treinador adaptado ao país não precisariam passar por esta etapa. Além disso, começa a sua jornada sem Igor Jesus, artilheiro e principal jogador do Glorioso em 2025. Ex-Benfica e com outras características de ataque, Arthur Cabral ainda não teve a minutagem suficiente para demonstrar se pode ou não substituir o camisa 99 à altura, assim como Tucu Correa.

Três volantes nem pensar?

Entrosados, Gregore e Marlon Freitas são “intocáveis” desde a campanha vitoriosa de 2024. Allan, que Davide já conhece dos tempos de Napoli, vem de um grande Mundial como terceiro elemento de meio de campo e com rendimento acima de Savarino, o “10” natural. Mas o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, já sinalizou que jogar com três volantes fere os preceitos do “Botafogo Way”, forma ofensiva idealizada pelo big boss norte-americano. Será que vai pintar o primeiro dilema para o treinador italiano? O italiano pode recuperar o venezuelano? Ele mesmo explica como pensa a busca por um estilo ideal de praticar o esporte bretão.

“Meu pai me ensinou a ser flexível. A me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer. É importante para um time saber administrar as diferentes fases do jogo. Dito isso, cada um tem suas preferências. Eu prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado. Mas se eu tivesse que resumir minha ideia de futebol, diria que o importante é saber fazer muitas coisas em um nível muito alto”, argumentou o novo treinador do Fogão.