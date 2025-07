Mbappé foi intoxicado por frango contaminado por bactéria

Atacante do Real Madrid chegou a ficar hospitalizado nos EUA e estreou no torneio apenas nas oitavas de final

Kylian Mbappé enfrentou um adversário indigesto às vésperas do início do Mundial de Clubes. O atacante francês do Real Madrid foi diagnosticado com uma intoxicação bacteriana após consumir frango, segundo revelou o jornal francês ‘L’Équipe’.

O problema começou ainda antes da viagem da delegação merengue para Miami, onde o clube iniciou a participação no torneio. A piora do quadro levou à internação de Mbappé no dia 18 de junho.