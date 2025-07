Mano diz que vai dividir atenção entre Brasileiro e Sul-Americana

A volta dos compromissos vem junto com uma nova desgastante sequência de partidas. Afinal, em julho, o time precisará encarar seis confrontos pelo Brasileiro e a Sul-Americana em 13 dias. Neste cenário, o treinador foi questionado a respeito da maratona de jogos. Mesmo assim, ele acredita que a equipe tem condições de dividir as atenções nos dois torneios.

O Grêmio reestreou na temporada com o pé direito. A vitória de 2 a 0 sobre o São José, na Arena , na noite de terça-feira (8), valeu o quinto título da Recopa Gaúcha. O técnico Mano Menezes aprovou a performance do time e entende que este triunfo pode ajudar na construção de variação de jogadas para a retomada da temporada.

O técnico, inclusive, pede que a torcida tenha compreensão e que será necessário promover um rodízio no elenco. Apesar do receio, Mano garante que o cenário não atrapalhará a regularidade de performance.

“É possível fazê-las com o mesmo interesse, com a mesma prioridade. Primeiramente, porque também não podemos descuidar no Brasileiro. A gente saiu de uma situação que a gente estava quando chegamos aqui”, disse o comandante.

Até o momento, porém, o clube fechou apenas com o meio-campista Alex Santana, por empréstimo. O camisa 80 estreou contra o São José e seu desempenho teve o aval do treinador.

Mano demonstra segurança na qualificação do grupo, mas destaca ainda a necessidade em contratações. Ele citou que regularmente expõe à diretoria as características de jogadores que atendem à sua demanda.

O Grêmio volta a jogar no domingo (13), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão. O time ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos, e está invicto há três jogos na competição.

