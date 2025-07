Mano deve continuar com Gustavo Martins improvisado na lateral do Grêmio

Igor Serrote conclui a recuperação de um fratura no punho, mas ainda precisa melhorar a parte física para voltar a atuar pelo Imortal / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes adotou uma postura conservadora no Grêmio, semelhante ao cenário em que a equipe se despediu da primeira parte da temporada. Afinal, o comandante optou por manter a improvisação do zagueiro Gustavo Martins como lateral-direito na vitória sobre o São José, na última terça-feira (8), que garantiu o título da Recopa Gaúcha. A expectativa é a de que a estratégia siga para a volta do Imortal no Campeonato Brasileiro. O comandante considera que esta é a alternativa mais segura. Isso porque, a princípio, Mano já voltou a ter Igor Serrote disponível. O camisa 34 está clinicamente recuperado de uma cirurgia para a correção de uma fratura no pulso. Entretanto, ainda há a necessidade de recuperar totalmente as condições físicas.

Igor Serrote continua sendo a única opção na lateral direita que está disponível. Até porque João Lucas e João Pedro permanecem entregues ao departamento médico. O período da mudança no comando técnico do Tricolor gaúcho coincidiu com o período em que a equipe sofreu com a escassez de jogadores aptos na posição. Gustavo virou opção para a lateral direita do Grêmio Por isso, desde a chegada de Mano Menezes, Gustavo Martins teve mais oportunidades na lateral direita em comparação à zaga. Para efeito de entendimento, nos seis duelos passados do Grêmio, ele atuou improvisado e como titular nos últimos quatro deles. Inclusive, entrou também como lateral-direito no triunfo sobre o Bahia, já no segundo tempo para substituir João Pedro, que sofreu lesão. Ou seja, Gustavo Martins nem sequer atuou como zagueiro, sua posição de origem, com Mano.