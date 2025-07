Leitura de jogo e forte no combate: como joga Thiago Mendes, reforço do Vasco

A primeira contratação do diretor de futebol português Admar Lopes, no Vasco, desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (8). Trata-se de Thiago Mendes, que encerrou seu vínculo com o Al-Rayyan (QAT) e chega sem custos ao clube carioca para reforçar o setor de meio de campo.

Revelado nas divisões de base do Goiás, o jogador se destacou no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo e chamou a atenção do Lille, da França, onde conheceu o novo diretor. Com a camisa do Tricolor paulista, esteve em 147 partidas (2015 e 2017), com 12 gols, enquanto no futebol francês também passou pelo Lyon.