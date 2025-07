Jogadores de Chelsea e Real Madrid ganham um ‘toque brasileiro’ com barbeiro destaque no Mundial

De Cucurella a Vini Jr., o brasileiro conhecido como Yuri Barber tem dominado os bastidores e cuidado do visual de grandes estrelas do torneio

O ‘jeitinho brasileiro’ de Yuri Alexandre Santos, conhecido como Yuri Barber, ganhou espaço nos bastidores do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA. Reconhecido por seu trabalho minucioso, o profissional atendeu diversos jogadores do Chelsea antes da semifinal contra o Fluminense, na última terça-feira (08), e está escalado para cuidar do visual dos atletas do Real Madrid. Os merengues entram em campo nesta quarta-feira (09), às 16h (de Brasília), diante do PSG.

Yuri compartilhou em seu perfil no Instagram registros ao lado de Marc Cucurella e João Pedro — autor dos dois gols da classificação londrina. Além deles, o argentino Enzo Fernández e o volante Andrey Santos também confiaram o visual ao barbeiro. O impacto surtiu efeito nos números em suas redes sociais, que cresceram rapidamente neste período.