Imprensa internacional se rende a ‘invencível’ PSG; veja manchetes

L'Equipe, da França, se anima com show dos parisienes, enquanto espanhóis do Marca alertam Xabi Alonso: 'muito serviço pela frente'

A goleada por 4 a 0 do PSG sobre o Real Madrid , nesta quarta-feira (9/7), pela semifinal do Mundial de Clubes, dominou os noticiários esportivos internacionais. Cada país abordou por um prisma diferente, mas sempre com um ponto em comum: o show parisiense. Dessa forma, em sua manchete, os franceses do L’Equipe falaram em “lição” do PSG.

O Marca, de Madri, aborda o trabalho que Xabi Alonso terá pela frente. Eles recordaram os erros “crassos” de Asencio e Rüdiger, que culminaram, assim, nos primeiros gols do Paris.

“A semifinal contra o PSG começou a desandar nos acréscimos contra o Borussia Dortmund, com a expulsão de Huijsen. Sua ausência já era iminente, mas Asencio tornou a partida crucial com um erro na área logo no início da partida. Uma cabeçada, um toque de Beckenbauer… e um presente para Fabián. Então Rüdiger chegou para distribuir a culpa e estender o tapete vermelho para o PSG, que desfilou pelo Met Life Stadium”, escrevem.

Já o Daily Mail, da Inglaterra, brinca com o Chelsea, finalista e adversário do PSG no domingo (13/7). “É com vocês, Chelsea”, dizem na página principal de seu site. Eles afirmam que o Real Madrid foi humilhado pelo Paris, aliás.