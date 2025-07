Fluminense monta programação após Mundial e retorna ao Brasil na sexta-feira

O Fluminense encerrou sua participação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, ao perder por 2 a 0 para o Chelsea, da Inglaterra, na semifinal. Nesse sentido, o elenco se prepara para voltar à realidade e retomar o calendário do futebol brasileiro, nas disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

O clube retorna dos Estados Unidos na próxima sexta-feira (11). A locomoção ocorre na parte da manhã, em voo fretado direto para o Rio de Janeiro. Dessa forma, a chegada está prevista para sexta à noite, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro.