Flamengo x Botafogo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro e Alvinegro, que se enfrentam, às 18h, nesta quinta-feira (10), ainda buscam se firmar no G8 da competição da categoria / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Botafogo fazem clássico nesta quinta-feira (10), às 18h (de Brasíia), no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ambos clubes ainda não estão garantidos na próxima fase da competição. Como chega o Flamengo A equipe rubro-negra está na sétima posição, com 26 pontos, três a mais do que o nono colocado Fluminense. Na última rodada, o time carioca perdeu para o Bragantino por 2 a 1 e colocou uma pressão a mais para o clássico. Agora, o time precisa de pelo menos uma vitória para carimbar vaga na próxima fase.

O técnico Leonardo Ramos deve montar a equipe com: Lucas Furtado; Wanderson Jr, Da Mata, Iago e Gusttavo Sousa; Fabiano, Guilherme Gomes e João Alves; Pedro Leão, Shola e Felipe Teresa. Como chega o Botafogo Do outro lado, o Alvinegro também faz um campeonato irregular e está na 11ª posição, com 22 pontos, dois a menos que o oitava colocado América-MG. Um triunfo pode colocar o clube dentro da zona de classificação. Na rodada passada, o Glorioso, aliás, goleou o Grêmio por 4 a 0, no Nilton Santos, e chega motivado para o duelo regional. Assim, o treinador Rodrigo Bellão deve escalar: Rhyan Luca; Huguinho, Marquinhos, Justino e Danilo; Murilo, Cauã Zappelini e Caio Valle; Felipe Januário, Matheus Fortunato e Yarlen.