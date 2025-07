Ex-lateral processa Corinthians e pede pensão vitalícia

Daniel Marcos cobra R$ 3,3 milhões entre pensão e lucros cessantes após sofrer lesão no sub-20 e encerrar a carreira com 23 anos

O ex-lateral Daniel Marcos está processando o Corinthians na Justiça do Trabalho. Ele quer ser indenizado por ter encerrado a carreira precocemente por conta de uma lesão sofrida durante uma partida na base do clube, que o impediu de seguir jogando. Ele se aposentou em janeiro deste ano, com 23 anos.

Daniel Marcos cobra R$ 1,5 milhão como pensão vitalícia, mais R$ 1,8 milhão em lucros cessantes. No total, a ação é de R$ 5 milhões. Este valor é o que ele considera que deixou de ganhar por ter que parar sua carreira de forma antecipada.

A curta carreira do ex-lateral do Corinthians

O advogado do ex-lateral escreveu na defesa que o jogador sofreu lesão no joelho direito em dezembro de 2020, em um duelo contra o Grêmio, pelo sub-20. Aliás, vale destacar que ele já tinha assinado um contrato profissional com o Timão dois anos antes. Daniel Marcos passou pela primeira cirurgia e, por ter direito à estabilidade, assinou um novo vínculo com o clube, válido até dezembro de 2024, com salário de R$ 17 mil.

Em 2022, ele acabou emprestado ao Cianorte, do Paraná. Contudo, jogando no clube paranaense, sofreu nova lesão no joelho e precisou fazer nova cirurgia sob responsabilidade do Corinthians. Já em 2023, ele novamente acabou saindo por empréstimo, desta vez para o Ferroviário. Contudo, a equipe cearense devolveu o atleta 30 dias depois por entender que ele não tinha condições físicas para atuar. Em junho daquele ano, ele fez sua terceira cirurgia.

Em março de 2024, o Timão rescindiu o contrato de Daniel, a quem pagou R$ 131 mil em verbas rescisórias. O lateral depois se acertou com o Resende, do Rio de Janeiro, mas também não conseguiu jogar. Assim ele decidiu se aposentar.