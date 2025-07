Éder Militão busca palavras após goleada do PSG no Real Madrid

O zagueiro Éder Militão teve um retorno difícil aos gramados pelo Real Madrid. Afinal, ele voltou a campo após oito meses fora, enquanto se recuperava de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Sua volta foi exatamente no 4 a 0 para o PSG, nesta quarta-feira (9/7), na pesada eliminação merengue na semifinal do Mundial de Clubes.

O jogador admitiu que sabia das qualidades do Paris. No entanto, para ele, o diagnóstico da goleada passa pela falta de “intensidade” por parte do Real Madrid.