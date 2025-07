Dirigente russo, sobre oferta do Flamengo por Carrascal: ‘Não estamos satisfeitos’

Rubro-Negro já tem acordo verbal com o meio-campista colombiano, mas Dínamo de Moscou faz 'jogo duro' para liberar o atleta / Crédito: Jogada 10

Meio-campista do Dínamo de Moscou, Jorge Carrascal é o grande alvo do Flamengo na janela de transferências. O Rubro-Negro tem um acordo verbal com o colombiano, mas esbarra no “jogo duro” do clube russo. Segundo Pavel Pivovarov, CEO do clube europeu, as conversas não evoluíram após a primeira negativa. “Não estamos satisfeitos com a oferta que recebemos. Após a nossa recusa, a situação não evoluiu de forma alguma, o clube não nos contatou mais. Portanto, estamos contando com ele nesta temporada”, disse Pavel Pivovarov, em entrevista à “Match TV”.

O Flamengo iniciou as tratativas com Carrascal antes do início do Mundial de Clubes. Entretanto, os dirigentes não chegaram a um acordo. A oferta rubro-negra foi de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,4 milhões). Os russos responderam com a pedida de 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões). Além do valor, a forma de pagamento e garantias bancárias também afastaram um acordo do Flamengo com o jogador de 27 anos. Por causa do impasse, o meia voltou à Rússia nos últimos dias e foi relacionado para o amistoso da última sexta-feira contra o Partizan. Dessa forma, ele entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 1. O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de "Neymar colombiano" no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate. Pelo clube argentino, ele jogou ao lado de De la Cruz e participou da campanha do vice da Libertadores em que perdeu para o próprio Flamengo.