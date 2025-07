Davide Ancelotti comanda primeiro treino no Botafogo

Estreia do italiano no comando do Alvinegro sobre o Vasco ainda não está definida, pois o treinador ainda não está regularizado

Novo treinador do Botafogo, Davide Ancelotti comandou, nesta quarta-feira (9), o seu primeiro treino no Espaço Lonier. Ele, afinal, substituiu Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. Além do novo comandante, os auxiliares Luis Tevenet, do Atlético de Madrid, o inglês Andy Mangan, do Stockport, e o italiano Luca Guerra, no Istra, da Croácia, também reforçam o clube.

A estreia de Ancelotti no comando do Botafogo sobre o Vasco ainda não está definida. O nome do treinador italiano ainda não está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF.