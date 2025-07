CSA x Ferroviário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Duelo vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Confiança, já classificado, aguarda a definição

O CSA recebe o Ferroviário, em jogo único, nesta quarta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo vale classificação para a semifinal da competição. O jogo será no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 19h. O Confiança, já com a vaga na mão, aguarda a definição deste embate.

A Voz do Esporte já está de prontidão para levar o melhor conteúdo aos internautas de todo o planeta, a partir de 17h30. Christopher Rafael narra, Rodrigo Seraphim comenta, e Vanderlei Lima fica responsável pela reportagem.