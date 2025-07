Cristiano Ronaldo inaugura seu primeiro museu na Ásia

Aberto há poucos dias, o espaço, que permanecerá em funcionamento até junho de 2026, já recebeu filas de fãs do astro do Al-Nassr / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo ampliou sua presença internacional ao inaugurar o “CR7 Life Museum” em Hong Kong — primeira unidade dedicada à sua trajetória no continente asiático. O espaço abriu as portas ao público na segunda-feira (07) no K11 Art Mall, localizado na região de Tsim Sha Tsui, e permanecerá em funcionamento até junho de 2026. Após esse período, a exposição ficará em outra cidade chinesa, fortalecendo a expansão da marca do atleta em novos mercados. O projeto, anunciado em abril nas redes sociais do próprio jogador, marca um passo simbólico na conexão com torcedores fora da Europa. Em publicação, o astro convidou o público a “reviver os momentos que marcaram o meu percurso — os gols, os clubes, os troféus, as pessoas, a paixão e os adeptos”.

Instalado em uma área com mais de mil metros quadrados, o museu reúne elementos que narram a trajetória completa do português. Ou seja, desde a infância na ilha da Madeira até o atual momento no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O visitante encontra camisas usadas em partidas marcantes, bolas oficiais, chuteiras autografadas e uma seleção das cinco Bolas de Ouro conquistadas pelo atleta em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017. Museu Cristiano Ronaldo: intenção e impacto O museu apresenta, entre suas ações, réplicas do jogador em tamanho real, além de reconstruções de ambientes simbólicos como o antigo quarto em Lisboa e o estúdio de gravações em seu canal no YouTube. Um conjunto idealizado para proporcionar uma imersão completa, promovendo uma narrativa visual de superação e dedicação ao esporte. O representante do escritório familiar do astro, Tomás Froes, destacou durante a inauguração que o museu não se limita a um tributo à carreira. "Nada de só um museu. Se trata de um destino cultural que reflete a mentalidade de Cristiano e sua mensagem de superação", afirmou.