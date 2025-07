Crespo tem elenco quase completo para reestrear pelo São Paulo

Argentino terá à disposição quase todo o plantel, com exceção de Calleri e Luiz Gustavo, contra o Flamengo; Lucas e Ferreirinha estão de volta / Crédito: Jogada 10

Hernán Crespo está próximo de fazer sua reestreia no comando do São Paulo. A equipe encara o Flamengo no sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o treinador argentino terá algo que seu antecessor, Luis Zubeldía, pouco teve nesta temporada: um elenco quase completo.

Afinal, com o retorno de Lucas e Ferreirinha, Crespo só não poderá contar com dois jogadores: Calleri, que passou por uma cirurgia no joelho direito e só volta no ano que vem, e Luiz Gustavo, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar. Lucas Ferreira é uma incógnita. Ele sofreu uma pequena lesão muscular e vem treinando separadamente. Contudo, por não ser algo tão grave, ainda existe chance dele ser relacionado. O provável time do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Dinenno). Contudo, vale ressaltar que Crespo terá algo que seu antecessor sofreu durante a temporada. Para efeito de comparação Zubeldía chegou a ter dez baixas para o duelo contra o Talleres (ARG) na Libertadores. Naquela oportunidade, estavam fora Ruan, Igor Vinícius, Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Oscar, Lucas, Ferreirinha, Lucca e Calleri.