CRB x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

O duelo, portanto, coloca frente a frente o melhor time do campeonato contra um mandante que busca se afirmar. Para o Coritiba, a partida é crucial para manter a confortável vantagem na liderança e dar mais um passo rumo ao acesso. Já para o CRB, é a oportunidade perfeita de ganhar moral e provar, diante de sua torcida, que pode competir com os grandes da competição.

A Série B do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto de opostos nesta rodada. Nesta quinta-feira (10), o CRB recebe o líder Coritiba às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O time paranaense chega como a grande força do campeonato, defendendo uma longa invencibilidade. Enquanto isso, a equipe alagoana faz uma campanha de altos e baixos no meio da tabela e precisa da vitória para se aproximar do G-4.

Onde assistir

A partida entre CRB e Coritiba, pelas 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 21h35.

Como chega o CRB

O CRB entra em campo pressionado e buscando uma reabilitação imediata na Série B. Após um bom período entre os primeiros colocados, a equipe vive seu pior momento na competição, acumulando quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Essa sequência negativa, aliás, tirou o time do G-4. Portanto, o Galo aposta todas as suas fichas na força de sua torcida no Estádio Rei Pelé para reencontrar o caminho das vitórias.

Para a partida decisiva, o técnico Eduardo Barroca tem boas e más notícias. O time não possui nenhum jogador suspenso. No entanto, o atacante Douglas Baggio é um desfalque provável, pois ainda está em fase de transição após uma lesão. Por outro lado, o CRB conta com três retornos importantes: Danielzinho, William Pottker e Daniel Lima estão novamente à disposição e reforçam a equipe na busca pela retomada.

Como chega o Coritiba

O Coritiba chega para o confronto em Maceió com a autoridade de líder da Série B do Brasileirão. A equipe vive um grande momento e está em uma briga acirrada, ponto a ponto, com o Goiás pela primeira posição do campeonato. Portanto, mesmo jogando fora de casa, a vitória é vista como um resultado fundamental para que o time paranaense se mantenha no topo isolado da tabela.