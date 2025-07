Com direito a frango do goleiro do Fortaleza, Bahia avança na Copa do NE

Com gols no 1º tempo, o segundo em tremenda falha do arqueiro, Bahia faz 2 a 1 nos cearenses e seguem com o sonho do penta na Copa do Nordeste / Crédito: Jogada 10

O Bahia está na semifinal da Copa do Nordeste-2025. Na noite desta quarta-feira, 9/7, venceu o Fortaleza por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. O Bahia marcou com Willian José,de pênalti, e Caio Alexandre, este num frango incrível do goleiro João Ricardo. Ambos no primeiro tempo. Na etapa final, o recém-contratado Matheus Pereira (ex-Eibar, da Espanha) descontou.

Assim, o Bahia vai atrás do penta, já que ganhou em 2001, 2002, 2017 e 2021. O Tricolor baiano é, ao lado do Vitória (eliminado nas quartas pelo Confiança) o maior vencedor da competição. O Fortaleza, atual campeão, tentava o tri (além e 2024, venceu em 2019 e 2022). Bahia na frente no primeiro tempo O jogo começou quente, com muitas faltas duras e um amarelo para cada time antes dos dez minutos. Foi do Fortaleza a primeira chance. Gilberto perdeu a bola, que terminou com Marinho chutando em cima da zaga e perdendo grande chance.

Isso acordou o Bahia, que passou a dominar e perdeu duas chances de ouro. A primeira, um chute de Luciano Juba na trave, aos 18; e outra, quando Juba bateu falta na área e David Duarte cabeceou para grande defesa de João Ricardo. Contudo, o Bahia saiu na frente aos 40. Gilberto foi calçado por Martínez na área. O árbitro nada marcou. Mas o VAR o chamou e ele voltou atrás marcando o pênalti que Willian José cobrou e fez 1 a 0, após cinco minutos de análise e reclamações infrutíferas dos jogadores do Fortaleza. Que frango, João Ricardo! Nos acréscimos, o Fortaleza quase empatou com Marinho, mas Marcos Felipe fez grande defesa. Contudo, aos 51, um chute despretensioso de Caio Alexandre de fora da área era de fácil defesa para João Ricardo. Mas o goleiro, com uma tremenda “mão de alface”, foi encaixar e deixou a bola entrar. Bahia 2 a 0.