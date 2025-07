Botafogo acerta contratação de promessa do futebol colombiano

Jordan Barrera, de apenas 19 anos chega do Junior Barranquilla para a equipe principal do Glorioso; saiba detalhes da negociação

Jordan Barrera, meia colombiano de 19 anos do Junior Barranquilla, será reforço do Botafogo. O valor da negociação gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,8 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Os outros 20% permaneceriam com a equipe colombiana para uma futura negociação. A informação inicial é do jornalista José Hugo Illera.

Desta maneira, o Botafogo aguarda a chegada do jovem no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e firmar vínculo definitivo com o Botafogo.