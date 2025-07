Autor de gol da vitória do Palmeiras desabafa e se emociona: ‘Jogo grande, tem de aparecer’

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 em um grande clássico nesta quarta-feira (09), pelo Brasileiro Sub-20. A partida, primeiramente, foi decidida por Halerrandrio, autor do terceiro e decisivo gol alviverde. Após o jogo, aliás, o jovem atacante se emocionou e desabafou em entrevista. Com a vitória, enfim, o Verdão se isolou ainda mais na liderança do campeonato.

O clássico na Arena Barueri foi eletrizante do início ao fim. Inicialmente, o Palmeiras abriu 2 a 0 com gols de Riquelme Fillipi e Heittor. No segundo tempo, contudo, o São Paulo reagiu e diminuiu com um golaço de Ryan Francisco. A emoção, consequentemente, tomou conta da partida e preparou o palco para o herói do jogo.