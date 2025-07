Atacante do Cruzeiro é flagrado em jantar romântico com influenciadora

Atacante ajudou a levar a Raposa até a parte de cima da tabela no Brasileirão e é o vice-artilheiro do torneio

A boa fase do atacante Kaio Jorge não se limita apenas durante o período em que está em campo pelo Cruzeiro . Afinal, o jogador foi visto em um jantar romântico com a influenciadora Vivi, na noite da última terça-feira (8). A atriz conta com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com este desempenho pela equipe, Kaio Jorge é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols, um a menos que Arrascaeta. Além disso, o bom momento se estende à parte coletiva. Isso porque o Cruzeiro é o segundo colocado do torneio, com os mesmos 24 pontos do líder, o Flamengo. A vantagem dos cariocas é o melhor saldo de gols, além de ter um jogo a menos.

Preparação do Cruzeiro para a volta da temporada

O grupo de jogadores da Raposa teve duas semanas de descanso depois do seu último jogo antes da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. A reapresentação dos atletas ocorreu no dia 27 de junho, e a equipe mineira teve como parte da sua preparação da intertemporada a participação na Vitória Cup.

No torneio amistoso, o Cruzeiro enfrentou dois oponentes da Argentina: perdeu por 1 a 0 para o Defensa y Justicia e vence o Banfield pelo mesmo placar.