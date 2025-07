Arezo mantém mistério sobre seu futuro no Grêmio: ‘Não depende de mim’

Recentemente, em uma entrevista para um jornal de seu país, ele indicou a possibilidade em retornar ao Peñarol. No decorrer da comemoração depois de garantir o troféu da Recopa Gaúcha, em entrevista à ‘Rádio Gaúcha’, o camisa 19 deixou aberta a possibilidade de continuar no clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É uma incógnita. Estamos aqui concentrados no que está acontecendo. Por agora não há novidade. Não depende de mim. Eu pertenço aqui (ao clube), não depende de mim. Aqui é o clube que me contratou, estou feliz aqui”, disse Arezo.

Clube à espera de uma resposta

Ao ser questionado sobre o contexto em que o centroavante se encontra, o técnico Mano Menezes disse que teve uma conversa direta e que o jogador ainda está nos planos da comissão técnica.

“Precisa-se estabelecer uma relação de transparência, que é o que o Grêmio fez com o Arezo, e é o que vai nortear qualquer tipo de relação. O jogador está muito bem empenhado no dia a dia de fazer a sua parte como profissional. Essa é a parte que me interessa. A partir do momento que eu não enxergar isso nele, vou ser o primeiro a dizer, isso aqui não serve, mas não é esse o caso”, afirmou o comandante.