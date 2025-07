Após eliminação na Copa do Nordeste, Vitória demite Thiago Carpini

Após mais de um ano no cargo, o técnico não resistiu à eliminação para o Confiança, dentro do Barradão, na Copa do Nordeste / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (09), o Vitória anunciou a demissão do técnico Thiago Carpini após a eliminação para o Confiança, de Sergipe, dentro do Barradão, pela Copa do Nordeste. Após um ano à frente do Rubro-Negro, ele deixa o clube sem títulos e com apenas 48% de aproveitamento. Ainda sem um substituto definido, o time será comandado interinamente por Márcio Goiano na partida contra o Internacional, no próximo sábado (12), pelo Brasileirão, no estádio Beira-Rio. O Vitória ocupa apenas uma posição acima da zona de rebaixamento e, além disso, vê seu maior rival brigando nas primeiras posições da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA: Bahia lança nova camisa inspirada no filme ‘Superman: Legacy’ “Ano passado, a gente estava muito mal no Brasileiro, e a chegada de Carpini nos ajudou, junto com outras contratações. Mas a vida é feita de ciclos, e esse chegou ao fim. Carpini não é mais treinador do Vitória. Márcio Goiano assume o time hoje e comanda o treinamento também amanhã [quinta-feira]. Agradeço a toda a comissão técnica, que ficou um ano e quatro meses aqui e ajudou muito o clube. Mas a vida é assim: bola para frente. Vamos focar no Brasileiro, que é o campeonato mais importante”, afirmou o presidente do Vitória, Fábio Motta. Números de Carpini no Vitória O dirigente também não descartou a contratação de um técnico estrangeiro para o lugar de Carpini. Ao todo, o ex-comandante dirigiu o time em 76 jogos, com 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas. Foi vice-campeão estadual, caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana sem vencer em casa e se despediu da Copa do Nordeste nas quartas de final. “É uma possibilidade. Hoje, tudo que vem de fora está mais acessível, porque os custos são menores. Não estamos fechados para nenhum mercado. Sabemos que temos um jogo importante pela frente, então precisamos de um treinador com urgência. Minha vontade é ter um técnico no banco já no sábado”, concluiu Fábio Motta.