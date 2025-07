Ángel Correa deixa o Atlético de Madrid e é anunciado pelo Tigres, do México

Mais de dez anos depois, Ángel Correa encerrou sua trajetória no futebol europeu. O atacante, campeão do Mundo com a Argentina, deixou o Atlético de Madrid para assinar com o Tigres e foi anunciado nesta quarta-feira (9) como novo reforço do clube mexicano.

De acordo com informações da imprensa espanhola, a negociação girou em torno de 10 a 11 milhões de euros (R$ 64 a 70,4 milhões). O valor é o mesmo que o Atlético de Madrid pagou por ele em 2015. Aos 30 anos, Correa chega ao México ainda nesta quarta-feira para realizar exames médicos e finalizar a assinatura do contrato.

Mesmo com mais um ano de contrato com o clube espanhol, Correa optou por buscar novos desafios e aumentar suas chances de disputar a próxima Copa do Mundo com a seleção argentina.

Além disso, no Atlético de Madrid, Ángel Correa construiu uma longa e sólida trajetória. Dessa maneira, ele disputou 469 jogos, fazendo dele o sexto jogador com mais partidas na história do clube e o segundo entre os estrangeiros. Marcou 88 gols, deu 65 assistências e conquistou três títulos. A Liga Europa e a Supercopa da Uefa, ambas em 2018, além do Campeonato Espanhol em 2021.